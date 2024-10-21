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«Ноттингем Форест» с минимальным счётом обыграл «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура АПЛ

«Ноттингем Форест» с минимальным счётом обыграл «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура АПЛ
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Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Западный Суссекс, Англия). «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
21 октября 2024, понедельник. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Вуд – 65'    

Единственный гол в матче на 65-й минуте забил нападающий «Ноттингема» Крис Вуд.

После восьми сыгранных встреч «Ноттингем Форест» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав три очка.

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