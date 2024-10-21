«Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу» и сместилась на последнее место в таблице Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 3:2.
На 14-й минуте полузащитник «Валенсии» Хосе Луис Вайя открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч «Лас-Пальмаса» на 43-й минуте забил защитник Алекс Муньос. Вывел гостей вперёд форвард Фабиу Силва. Увеличил преимущество «Лас-Пальмаса» на 84-й минуте хавбек Альберто Молейро. Второй мяч хозяев отыграл Сесар Таррега.
После 10 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав шесть очков. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав также шесть очков.
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