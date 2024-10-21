Хаби Алонсо может возглавить один из европейских грандов

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо с большой долей вероятности покинет клуб следующим летом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, в его назначении заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». На замену испанцу «Байер» рассматривает двух специалистов: Сандро Вагнера (штаб сборной Германии) и Себастьяна Хёнеса («Штутгарт»)

В текущем сезоне «Байер» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Германии, набрав 14 очков в семи встречах.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам минувшего сезона под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии.