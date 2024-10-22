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Личка вышел на первое место по количеству матчей во главе «Динамо» среди иностранцев

Личка вышел на первое место по количеству матчей во главе «Динамо» среди иностранцев
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка стал рекордсменом по количеству матчей среди иностранцев во главе столичного клуба. Об этом сообщает пресс‑служба бело‑голубых на странице в социальной сети.

Чешский специалист вышел на первое место по этому показателю после матча 12‑го тура РПЛ с «Рубином» (4:0). Личка обошёл по количеству встреч немца Сандро Шварца (57 игр), который возглавлял клуб с 2020 по 2022 год. Третье место занимает румын Дан Петреску (55 матчей).

Напомним, Личка стал главным тренером клуба «Динамо» летом 2023 года. Под руководством 47-летнего чеха бело-голубые одержали 32 победы, 10 раз сыграли вничью и 16 раз уступили.

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