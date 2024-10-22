Личка вышел на первое место по количеству матчей во главе «Динамо» среди иностранцев

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка стал рекордсменом по количеству матчей среди иностранцев во главе столичного клуба. Об этом сообщает пресс‑служба бело‑голубых на странице в социальной сети.
Чешский специалист вышел на первое место по этому показателю после матча 12‑го тура РПЛ с «Рубином» (4:0). Личка обошёл по количеству встреч немца Сандро Шварца (57 игр), который возглавлял клуб с 2020 по 2022 год. Третье место занимает румын Дан Петреску (55 матчей).
Напомним, Личка стал главным тренером клуба «Динамо» летом 2023 года. Под руководством 47-летнего чеха бело-голубые одержали 32 победы, 10 раз сыграли вничью и 16 раз уступили.