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Анчелотти назвал важное требование к Мбаппе

Анчелотти назвал важное требование к Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Что я требую от Мбаппе? Чтобы он забивал голы. Да, я предпочитаю, чтобы он забивал голы, а не прессинговал. Наша позиция по центральному нападающему за последние годы не изменилась. Я прошу от Мбаппе того же самого, чего просил от Бензема: занимать хорошую позицию, чтобы быть готовым, и стараться быстро двигаться, когда мы перехватываем мяч», — приводит слова Анчелотти AS.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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