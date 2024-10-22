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Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча «ПСЖ» с ПСВ в Лиге чемпионов

Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча «ПСЖ» с ПСВ в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с ПСВ в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы ожидаем сложного матча. Это настолько открытое соревнование, что всякое может случиться. Поддержка болельщиков будет очень важна. Оценить уровень соперника непросто. Ещё нужно смотреть, играете ли вы дома или на выезде, это всё меняет. Без сомнения, он противник очень высокого уровня. Они сильны в своём чемпионате, имеют невероятную статистику. Они играют высоко, много прессингуют, это команда, которая смело обращается с мячом. Они также умеют хорошо защищаться», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Матч состоится 22 октября, начало – в 22:00 мск.

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