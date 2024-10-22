Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо назвал лучшего игрока в истории.

«Месси или Пеле. Я не видел, как играет Пеле, но смотрел записи, и все говорят, что он был великолепен. Он выиграл три чемпионата мира, и он бразилец… Но Месси похож на Пеле. Он ставил перед собой цель быть чемпионом мира и добился этого. Месси способен делать разницу на поле. Надеюсь, он ещё будет играть, чтобы мы могли наслаждаться им», — приводит слова Ривалдо Sport.es.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 20 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года. В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.

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