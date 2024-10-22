Кроос: переход Мбаппе в «Реал» не мог повлиять на моё решение завершить карьеру

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что переход нападающего Килиана Мбаппе не мог повлиять на его решение о завершении карьеры.

— Разве переход Мбаппе не пробудил у вас желание продолжить карьеру еще на год? Разве вам не было интересно с ним поиграть?

— Нет… Это решение не зависит от того, придёт или уйдёт игрок, это было моё решение. Я знал, что Мбаппе приедёт, и рад, что он приехал, потому что он собирается помочь команде. Это могло быть два года назад, но теперь он наконец здесь. Но Мбаппе не мог повлиять на моё решение – приводит слова Крооса Marca.

Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать.

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