Ривалдо назвал фаворита предстоящего «эль класико»

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Барселоной» и «Реалом» в испанской Примере. Встреча состоится 26 октября в Мадриде.

«Я думаю, что «Барса» выиграет со счетом 2:1», — приводит слова Ривалдо AS.

На данный момент турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Барселона», которая набрала 27 очка за десять матчей. Второе место в чемпионате Испании занимает мадридский «Реал» (24 очка в 10 матчах). Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», в активе которого 20 очков за аналогичное количество игр.

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