Ривалдо назвал фаворита предстоящего «эль класико»
Поделиться
Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Барселоной» и «Реалом» в испанской Примере. Встреча состоится 26 октября в Мадриде.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я думаю, что «Барса» выиграет со счетом 2:1», — приводит слова Ривалдо AS.
На данный момент турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Барселона», которая набрала 27 очка за десять матчей. Второе место в чемпионате Испании занимает мадридский «Реал» (24 очка в 10 матчах). Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», в активе которого 20 очков за аналогичное количество игр.
Материалы по теме
В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:
Комментарии
- 22 октября 2024
-
03:34
-
03:27
-
03:04
-
02:59
-
02:55
-
02:45
-
02:22
-
01:58
-
01:57
-
01:50
-
00:45
-
00:19
-
00:02
- 21 октября 2024
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:22
-
23:18
-
23:10
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
22:05
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:43