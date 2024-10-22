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Ривалдо назвал фаворита предстоящего «эль класико»

Ривалдо назвал фаворита предстоящего «эль класико»
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Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Барселоной» и «Реалом» в испанской Примере. Встреча состоится 26 октября в Мадриде.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что «Барса» выиграет со счетом 2:1», — приводит слова Ривалдо AS.

На данный момент турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Барселона», которая набрала 27 очка за десять матчей. Второе место в чемпионате Испании занимает мадридский «Реал» (24 очка в 10 матчах). Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», в активе которого 20 очков за аналогичное количество игр.

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