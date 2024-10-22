Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после решения об уходе из футбола

Кроос рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после решения об уходе из футбола
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при принятии решения о завершении карьеры.

«Самым трудным было сказать Анчелотти и моему сыну, что я завершаю карьеру. Это было действительно сложно», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в 1/4 финала на Евро-2024. В составе мадридского «Реала» Кроос выступал с 2014 по 2024 год. Хавбек шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.

Материалы по теме
Кроос: переход Мбаппе в «Реал» не мог повлиять на моё решение завершить карьеру

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android