Кроос рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после решения об уходе из футбола

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при принятии решения о завершении карьеры.
«Самым трудным было сказать Анчелотти и моему сыну, что я завершаю карьеру. Это было действительно сложно», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в 1/4 финала на Евро-2024. В составе мадридского «Реала» Кроос выступал с 2014 по 2024 год. Хавбек шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.
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