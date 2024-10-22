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Куртуа высказался о взаимоотношениях с Луниным в «Реале»

Куртуа высказался о взаимоотношениях с Луниным в «Реале»
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о взаимоотношениях с вратарём Андреем Луниным.

«Я пытаюсь ему помочь. Он заставляет меня становиться лучше и демонстрировать, на что я способен. Как и остальные партнёры по команде. Это непросто, поскольку Лунин недавно много играл, но Андрей — отличный вратарь, и он, несомненно, продолжит помогать нам», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Курта провёл за «Реал» 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов и в четырёх играх отстоял «на ноль». Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 гола.

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