«Пример для многих». Тен Хаг оценил тренерский талант Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о наставнике «Фенербахче» Жозе Моуринью перед очным матчем в Лиге Европы.

«Мне очень нравится противостоять ему, играть против его команд. У него всегда хорошие команды, он победитель и выиграл так много трофеев. Думаю, что он является примером для многих, многих тренеров», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, 61-летний португальский специалист Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Ранее португалец возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Рому».

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