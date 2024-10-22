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«Пример для многих». Тен Хаг оценил тренерский талант Моуринью

«Пример для многих». Тен Хаг оценил тренерский талант Моуринью
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о наставнике «Фенербахче» Жозе Моуринью перед очным матчем в Лиге Европы.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне очень нравится противостоять ему, играть против его команд. У него всегда хорошие команды, он победитель и выиграл так много трофеев. Думаю, что он является примером для многих, многих тренеров», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, 61-летний португальский специалист Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Ранее португалец возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Рому».

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