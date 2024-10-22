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Тренер «Монако» высказался о трудностях Александра Головина в новом сезоне

Тренер «Монако» высказался о трудностях Александра Головина в новом сезоне
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о российском полузащитнике клуба Александре Головине.

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у «ПСЖ. Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, моя задача — убедиться, что они вернутся в форму», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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