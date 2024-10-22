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Неймар отреагировал на своё возвращение на поле спустя год

Неймар отреагировал на своё возвращение на поле спустя год
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Нападающий сборной Бразилии по футболу и «Аль-Хиляля» Неймар прокомментировал своё возвращение на поле.

«Рад снова испытать это чувство. Пусть Бог благословит и защитит нас!» — написал Неймар в одной из социальных сетей.

Напомним, Неймар, пропустивший больше года из-за тяжёлой травмы, вернулся в состав саудовского клуба. Он вышел на поле в гостевом матче азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ. Встреча прошла сегодня, 21 октября. Неймар, начавший матч на скамейке запасных, вышел на замену на 77-й минуте. «Аль-Хиляль» победил со счётом 5:4.

Неймар выбыл из строя 17 октября 2023 года, получив разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

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