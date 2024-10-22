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Лапорта обратился к Флику, вспомнив о поражении «Барселоны» со счётом 2:8 от «Баварии»

Лапорта обратился к Флику, вспомнив о поражении «Барселоны» со счётом 2:8 от «Баварии»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к главному тренеру каталонцев Хансу-Дитер Флику перед предстоящим матчем с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов. Руководитель «блауграны» напомнил наставнику о поражении сине-гранатовых от мюнхенцев со счётом 2:8 в главном еврокубке, тогда «Баварией» руководил Флик.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ты нам должен. Было бы здорово выиграть крупнее, но любая победа будет нормальным результатом», — приводит слова Лапорты AS.

Флик являлся главным тренером «Баварии» с 2019 по 2021 год. Под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии, а также клубный чемпионат мира.

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Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

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