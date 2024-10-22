Андрей Аршавин высказался об увлечении Александра Соболева компьютерными играми

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об увлечении форварда сине-бело-голубых Александра Соболева компьютерными играми.

«Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить. Но что-то сказать про эти игры я не могу, я из другого поколения. Никогда не играл в подобное», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

В этом сезоне форвард принял участие в семи матчах петербургского клуба во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: