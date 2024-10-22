Куртуа: у нас разные представления с Симеоне о том, что такое провокация

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на обвинение главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в провокации болельщиков во время матча 8-го тура чемпионата Испании.

«Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его. У нас разные представления о том, что такое провокация, я не хочу больше об этом говорить», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Напомним, по ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа.

Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён. После матча Симеоне заявил, что болельщиков спровоцировал Куртуа, который эмоциональной праздновал гол «Реала» перед трибунами «Атлетико».

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