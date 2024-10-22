Магкеев рассказал об изменениях в игре «Пари НН» после назначения Гончаренко

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал об изменениях в игре команды после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«Гончаренко настраивает играть смело, в прессинг и ничего не бояться. Стараемся», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы объявили о назначении Гончаренко на пост главного тренера 9 октября. Гончаренко возглавлял «Урал» с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Также за свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в БАТЭ, ЦСКА, «Краснодаре» и «Кубани».