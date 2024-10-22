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Дани Ольмо может пропустить игру «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов

Дани Ольмо может пропустить игру «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов
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26-летний атакующий полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может не выйти на поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Баварией», который пройдёт 23 октября в Испании. Об этом сообщает испанское СМИ Diario Sport в соцсети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, окружение Ольмо опасается риска рецидива травмы, поэтому в матче 10-го тура испанской Примеры с «Севильей» полузащитник не играл и, возможно, в следующей игре также не выйдет на поле.

Напомним, полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо в последний раз появлялся на поле в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:1). В этой игре он и получил повреждение.

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