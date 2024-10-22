Дани Ольмо может пропустить игру «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов

26-летний атакующий полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо может не выйти на поле в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Баварией», который пройдёт 23 октября в Испании. Об этом сообщает испанское СМИ Diario Sport в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, окружение Ольмо опасается риска рецидива травмы, поэтому в матче 10-го тура испанской Примеры с «Севильей» полузащитник не играл и, возможно, в следующей игре также не выйдет на поле.

Напомним, полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо в последний раз появлялся на поле в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:1). В этой игре он и получил повреждение.