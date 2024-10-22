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«Фратрия» отреагировала на отказ «Спартака» в стажировке Александра Мостового

«Фратрия» отреагировала на отказ «Спартака» в стажировке Александра Мостового
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях отреагировала на решение клуба отказать в стажировке экс-игроку москвичей Александру Мостовому.

«Царя на футбол не пустили»,— написано в телеграм-канале группировки.

Напомним, глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба. Ранее Мостовой и представители «Спартака» подтверждали в СМИ договорённость о стажировке. После этого Александр попал в больницу.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. После этого Александр играл за ряд европейских клубов.

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