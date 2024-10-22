Тренер «Шахтёра» рассказал о проблемах с поездкой на матч с «Арсеналом» в ЛЧ

Главный тренер «Шахтёра» Марино Пушич рассказал о тяжёлом путешествии команды перед матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом».

«Я бы даже не назвал это проблемой. Это просто невероятно, сколько нам нужно побороть, чтобы сыграть в выездном матче. Вообще мы всегда играем на выезде, к сожалению. Да, наше путешествие длилось 13 часов, и это было очень тяжёлое путешествие. Это занимает много времени и энергии.

Но в то же время мы очень мотивированы и хорошо готовы психологически. Я говорю вам это не для того, чтобы жаловаться. Это просто то, с чем мы сталкиваемся каждый раз. Пожалуй, у нас единственный клуб на таком уровне, который находится в таких обстоятельствах. Конечно, это усложняет нашу ситуацию, но мы прибыли сюда соревноваться, а не жаловаться, приехали сюда играть», – сказал Пушич на пресс-конференции перед матчем.

Матч «Арсенал»- «Шахтёр» состоится сегодня, 22 октября. Начало — в 22:00 мск.

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