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Назван лидер РПЛ по передачам под удар после 12 туров

Назван лидер РПЛ по передачам под удар после 12 туров
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19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал лидером МИР РПЛ по количеству передач под удар после 12 туров. Об этом сообщает Opta Sports.

По данным источника, Батраков сделал 42 таких передачи и занимает первое место рейтинга. На втором месте расположился Эсекьель Барко из «Спартака», в активе которого 36 передач. Третью строчку занимает Бителло из московского «Динамо», сделавший 34 острые передачи. На четвёртом месте находится капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян (30). На пятой строчке рейтинга расположился Иван Обляков из «ЦСКА», у которого 29 передач.

Напомним, Батраков находится в системе «Локомотива» с 2011 года. В РПЛ полузащитник начал выступать с января этого года.

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