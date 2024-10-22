Алексей Батраков вошёл в тройку лучших игроков РПЛ за 15 лет по одному важному показателю

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком за последние 15 лет в Российской Премьер-Лиге по количеству передач под удар в среднем за матч после 12 туров. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, Батраков отдаёт в среднем 3,65 паса под удар на 90 минут в этом сезоне, лишь у двоих игроков за последние 15 лет был выше этот показатель по сезону. Лидирует в этом рейтинге хавбек Алан Дзагоев из ЦСКА в сезоне-2021/2022, у которого 4,32 передачи в среднем за игру. Второе место с показателем 3,69 занимает Александр Самедов из сезона-2012/2013 за железнодорожников.

Отметим, в пятёрку вошли два игрока московского «Спартака» Зелимхан Бакаев (3,64) и Квинси Промес (3,41). Россиянин достиг этого показателя в сезоне-2021/2022, нидерландец — на год позже.

Напомним, Батраков находится в системе «Локомотива» с 2011 года. В РПЛ полузащитник начал выступать с января этого года.