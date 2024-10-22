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«Он доминирует, я подчиняюсь». Супруга Сергея Семака рассказала об отношениях с мужем

«Он доминирует, я подчиняюсь». Супруга Сергея Семака рассказала об отношениях с мужем
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Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала об отношениях с мужем. Девушка отвечала на вопросы подписчиков в одной из социальных сетей.

— Какого поста от меня вы ждёте? Волнующая тема? — написала Анна.

— Отношения с мужем. Вы писали, что раньше часто ссорились, но потом перестали. Как? — спросил подписчик.

— После 20 лет совместной жизни перестали ссориться. Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь, вот и весь секрет — ответила Анна.

Напомним, сейчас Сергей и Анна Семак воспитывают шесть совместных детей.

«Зенит» после 12 сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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