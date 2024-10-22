Тони Кроос раскрыл, что Анчелотти сказал ему по телефону перед трансфером в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о переходе в испанскую команду в 2014 году после звонка итальянского специалиста Карло Анчелотти, возглавлявшего «сливочных».

«Я помню, как Карло Анчелотти впервые позвонил мне, это было во время чемпионата мира по футболу 2014 года. Он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты был здесь, в Мадриде». Я ответил: «Я тоже! Но вы только что выиграли Лигу чемпионов, зачем я вам?». Он продолжил: «Нет, нет, я хочу, чтобы ты был здесь, ты сделаешь мою команду лучше». Это придало мне уверенности, чтобы стать лучше», — приводит слова Крооса Marca.

Напомним, что контракт Тони Крооса с мадридским «Реалом» истёк в этом году. Сам футболист решил не продлевать соглашение. Немец принял решение завершить карьеру после Евро-2024. В «Реале» Кроос играл с 2014 по 2024 год. Кроме того, он защищал цвета «Баварии» и «Байера». В активе Крооса — шесть титулов Лиги чемпионов и пять трофеев Суперкубка Европы.