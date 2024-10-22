Тренер «Арсенала» Артета: я очень сочувствую ситуации, в которой оказался «Шахтёр»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трудности, с которыми столкнулся «Шахтёр» перед домашним матчем с донецким клубом в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Очевидно, что я очень сочувствую ситуации, в которой они оказались. Могу представить, как это влияет на вас, на всю страну, на ваши семьи и окружающую среду. Невероятное отношение к ситуации, которая сложилась, и то, что им приходится делать, чтобы продолжать играть футбольные матчи на таком уровне и соревноваться так, как они это делают, впечатляет.

Футбол не является самой важной вещью в мире? Нет, безусловно. Особенно если сравнивать с ситуацией, в которой «Шахтёр» находится. Но они решили использовать футбол со многими позитивными вещами, оживляющими жизнь.

Спорт также способен доставлять радость в жизнь людей, и это то, что мы должны очень хорошо осознавать», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Матч «Арсенал» — «Шахтёр» состоится сегодня, 22 октября. Начало — в 22:00 мск.

Напомним, тренер украинского клуба заявил, что «Шахтёр» добирался на матч с «Арсеналом» 13 часов.

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