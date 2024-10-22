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Глава Ла Лиги высказался о фаворите в «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной»

Глава Ла Лиги высказался о фаворите в «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас порассуждал о фаворите ближайшего «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной» в рамках Примеры.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворит ли «Барселона»? С учетом текущей ситуации, у нее, без сомнений, есть все шансы на победу. Хотя большинство говорит, что «Реалу» даётся все с трудом, но он выигрывает. Так что это будет важный матч, в котором любой может победить.

У меня есть ощущение, что «Барса» сейчас на подъёме, чего никто от неё не ожидал в предсезонке. Возможно, этот заставляет нас видеть их сильнее, чем они на самом деле есть», — приводит слова Тебаса Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября. Начало — в 22:00 мск.

В последних пяти очных матчах три победы на счету мадридского клуба, две — в активе каталонского. «Барселона» возглавляет Ла Лигу с 27 очками. «Реал» идёт вторым — 24 очка.

Победители футбольных турниров-2024

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