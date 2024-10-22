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Вирджил ван Дейк рассказал о переговорах с «Ливерпулем» о новом контракте

Вирджил ван Дейк рассказал о переговорах с «Ливерпулем» о новом контракте
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что ведёт переговоры с клубом по поводу нового контракта.

«Я могу сказать, что, очевидно, обсуждения продолжаются, но я не знаю, посмотрим, что произойдёт в будущем.
Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выигрывать предстоящие матчи и ни на что другое не отвлекаюсь. Что будет в будущем, я пока не знаю. Я могу только сказать, что начались обсуждения, и мы посмотрим», — приводит слова ван Дейка ESPN.

Напомним, контракт ван Дейка заканчивается в конце этого сезона. Также действующие соглашения заканчиваются и у двух других ключевых игроков «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда и Мохамеда Салаха.

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