Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ахмат. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

22 октября главные новости спорта, футбол, НХЛ, теннис

Неймар вернулся после травмы, Мэттьюс повторил достижение Овечкина. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий Неймар, пропустивший больше года из-за тяжёлой травмы, вернулся в состав «Аль-Хиляля», американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и повторил бомбардирское достижение Александра Овечкина, российский теннисист Андрей Рублёв одолел португальца Нуну Боржеша на старте турнира категории ATP-500 в Базеле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года.
  2. Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по голам в истории НХЛ в возрасте до 28 лет.
  3. Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле.
  4. Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу итальянке Бронцетти.
  5. Гол Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Тампу». У Кучерова — голевой пас.
  6. Тренер «Монако» высказался о трудностях Александра Головина в новом сезоне.
  7. Алексей Попырин уступил Якубу Меншику в первом круге турнира ATP-500 в Вене.
  8. 48-летний Тотти — о возможном возвращении на поле: никогда не говори «никогда».
  9. «Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу» и сместилась на последнее место в таблице Ла Лиги.
  10. Арбитр Федотов рассказал о новой трактовке по пенальти в российском футболе.

Главные новости дня:

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Зенит» и «Спартак» в Кубке России, «Реал» — «Боруссия» в ЛЧ и хоккей
Топ-матчи вторника: «Зенит» и «Спартак» в Кубке России, «Реал» — «Боруссия» в ЛЧ и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android