Неймар вернулся после травмы, Мэттьюс повторил достижение Овечкина. Главное к утру
Бразильский нападающий Неймар, пропустивший больше года из-за тяжёлой травмы, вернулся в состав «Аль-Хиляля», американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и повторил бомбардирское достижение Александра Овечкина, российский теннисист Андрей Рублёв одолел португальца Нуну Боржеша на старте турнира категории ATP-500 в Базеле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Неймар вышел на поле впервые с октября 2023 года.
- Мэттьюс сравнялся с Овечкиным по голам в истории НХЛ в возрасте до 28 лет.
- Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле.
- Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу итальянке Бронцетти.
- Гол Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Тампу». У Кучерова — голевой пас.
- Тренер «Монако» высказался о трудностях Александра Головина в новом сезоне.
- Алексей Попырин уступил Якубу Меншику в первом круге турнира ATP-500 в Вене.
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