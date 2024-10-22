Неймар вернулся после травмы, Мэттьюс повторил достижение Овечкина. Главное к утру

Бразильский нападающий Неймар, пропустивший больше года из-за тяжёлой травмы, вернулся в состав «Аль-Хиляля», американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и повторил бомбардирское достижение Александра Овечкина, российский теннисист Андрей Рублёв одолел португальца Нуну Боржеша на старте турнира категории ATP-500 в Базеле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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