Goal назвал топ-10 игроков «ПСЖ» в XXI веке, Месси не вошёл в рейтинг
Французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком «Пари Сен-Жермен» в XXI веке по версии портала Goal.com.
На втором месте расположился шведский форвард Златан Ибрагимович. На третьем — бразилец Неймар.
Топ-10 лучших игроков «ПСЖ» по версии Goal.com:
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Златан Ибрагимович (Швеция)
- Неймар (Бразилия)
- Эдинсон Кавани (Уругвай)
- Тьяго Силва (Бразилия)
- Маркиньос (Бразилия)
- Педру Паулета (Португалия)
- Марко Верратти (Италия)
- Анхель Ди Мария (Аргентина)
- Блез Матюиди (Франция)
Известный аргентинский форвард Лионель Месси, выступавший за французскую команду с 2021 по 2023 годы, занял лишь 23-е место.
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