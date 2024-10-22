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Goal назвал топ-10 игроков «ПСЖ» в XXI веке, Месси не вошёл в рейтинг

Goal назвал топ-10 игроков «ПСЖ» в XXI веке, Месси не вошёл в рейтинг
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Французский нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком «Пари Сен-Жермен» в XXI веке по версии портала Goal.com.

На втором месте расположился шведский форвард Златан Ибрагимович. На третьем — бразилец Неймар.

Топ-10 лучших игроков «ПСЖ» по версии Goal.com:

  1. Килиан Мбаппе (Франция)
  2. Златан Ибрагимович (Швеция)
  3. Неймар (Бразилия)
  4. Эдинсон Кавани (Уругвай)
  5. Тьяго Силва (Бразилия)
  6. Маркиньос (Бразилия)
  7. Педру Паулета (Португалия)
  8. Марко Верратти (Италия)
  9. Анхель Ди Мария (Аргентина)
  10. Блез Матюиди (Франция)

Известный аргентинский форвард Лионель Месси, выступавший за французскую команду с 2021 по 2023 годы, занял лишь 23-е место.

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