«Реал» показал, как Карвахаль на костылях наблюдает за тренировкой в компании Анчелотти

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль наблюдал за тренировкой игроков команды в преддверии матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится сегодня, 22 октября. Испанец сидел на тренерской скамейке в компании Карло Анчелотти.

Фото: Соцсети мадридского «Реала»

«Карвахаль начинает своё восстановление в «Реал Мадрид», — говорится под постом с фотографией в соцсетях мадридского клуба.

На снимке видно, как рядом с Карвахалем лежат костыли. После операции защитник передвигается исключительно с их помощью.

Напомним, Дани получил тяжёлую травму колена в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0). Позже ему была проведена операция. Срок возвращения в строй может занять до одного года.

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