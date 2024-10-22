Стала известна тройка претендентов премии «Футбольный джентльмен года» — 2024 в РПЛ

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Российское издание «Комсомольская Правда» назвало финальную тройку претендентов на премию «Джентльмен года» — 2024 в Российской Премьер-Лиге.

В шорт-лист премии попали нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, которые одержали победу в народном голосовании на сайте портала.

Отметим, набрав 26% голосов, Кривцов стал лидером народного голосования, за ним следует Тюкавин с 19% и Сергеев, получивший 17%. В середине ноября специальное жюри, состоящее из известных тренеров и авторитетных специалистов, определит обладателя приза.

Премия «Джентльмена года», учреждённая в 1994 году, носит имя легендарного игрока «Спартака» Фёдора Черенкова.

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