Сборная России поздравила Льва Яшина с днём рождения

Сборная России по футболу поздравила легендарного голкипера «Динамо», обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет.

«Легендарный футболист и единственный вратарь в истории мирового футбола, получивший «Золотой мяч». Лев Иванович опередил время, став истинным новатором во вратарском ремесле. Это первый голкипер, который был настоящим хозяином всей штрафной площади. За гибкость его прозвали Чёрной пантерой, за отменную реакцию — Чёрным пауком. В составе сборной СССР Яшин выиграл золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионат Европы 1960 года. Вечная вам память, Лев Иванович!» — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, опубликованном в телеграм-канале.

Всю свою профессиональную карьеру Яшин провёл в «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Лев Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе. Он продемонстрировал, что игрок этого амплуа может отвечать не только за оборону своих ворот от нападающих противника, но и за руководство ближайшими к ним подступами. Умер Яшин в марте 1990-го.