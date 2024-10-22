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Николай Писарев поделился воспоминаниями о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове

Николай Писарев поделился воспоминаниями о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове
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Тренер сборной России Николай Писарев, ранее выступавший в составе московского «Спартака», поделился воспоминаниями о легенде красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Полгода мы жили в одном номере, поэтому я могу оценивать не только игровые, но и человеческие качества Черенкова. Это был уникальный человек. Для него футбол был смыслом жизни. Он иногда ставил меня в тупик некоторыми фразами и вопросами. Для него, по‑моему, материального ничего не существовало. Он никогда не интересовался, какие будут премиальные, какие‑то вознаграждения. У него был футбол в чистом виде», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Черенков — рекордсмен по количеству проведённых матчей за «Спартак» (494). В составе московского клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провёл 34 матча и забил 12 мячей. В 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призёром Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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