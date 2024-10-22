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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 22 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 22 октября
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Сегодня, 22 октября, состоятся девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 22 октября (время — московское):

19:45. «Милан» (Италия) — «Брюгге» (Бельгия);
19:45. «Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия);
22:00. «Арсенал» (Англия) — «Шахтёр» (Украина);
22:00. «Астон Вилла» (Англия) — «Болонья» (Италия);
22:00. «Жирона» (Испания) — «Слован» (Словакия);
22:00. «Ювентус» (Италия) — «Штутгарт» (Германия);
22:00. «ПСЖ» (Франция) — ПСВ (Нидерланды);
22:00. «Реал» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия);
22:00. «Штурм» (Австрия) — «Спортинг» (Португалия).

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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