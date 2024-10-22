Кубок России по футболу: расписание матчей 22 октября

Сегодня, 22 октября, пройдут матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня:

16:15 мск. «Факел» Воронеж — «Зенит» Санкт-Петербург;

18:00 мск.«Динамо» Махачкала — «Спартак» Москва;

20:45 мск. ПФК ЦСКА Москва — «Ахмат» Грозный.

Напомним, турнирную таблицу группы А возглавляет московский «Спартак», в квартете В на первом месте находится столичный «Локомотив», в группе С первый московский ЦСКА, в квартете С — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.