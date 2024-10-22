ЦСКА — «Ахмат»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды из группы C будут играть на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты ЦСКА (2:0).

После пяти сыгранных туров ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ахмат» с девятью очками идёт на второй строчке. Также в группе А выступают «Краснодар» (девять очков) и «Пари НН» (одно очко).