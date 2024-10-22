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ЦСКА — «Ахмат»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Ахмат»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды из группы C будут играть на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты ЦСКА (2:0).

После пяти сыгранных туров ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ахмат» с девятью очками идёт на второй строчке. Также в группе А выступают «Краснодар» (девять очков) и «Пари НН» (одно очко).

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