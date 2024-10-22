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22:00 Мск
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Арсенал — Шахтёр: во сколько начало матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Арсенал» — «Шахтёр»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся английский «Арсенал» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Напомним, во 2-м туре «Арсенал» обыграл «ПСЖ» (2:0), в то время как Шахтёр уступил «Аталанте» (0:3). В общей таблице «Арсенал» занимает 11-е место, набрав четыре очка по результатам двух игр. «Шахтёр» — 25-й (одно очко).

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