«Арсенал» — «Шахтёр»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся английский «Арсенал» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, во 2-м туре «Арсенал» обыграл «ПСЖ» (2:0), в то время как Шахтёр уступил «Аталанте» (0:3). В общей таблице «Арсенал» занимает 11-е место, набрав четыре очка по результатам двух игр. «Шахтёр» — 25-й (одно очко).