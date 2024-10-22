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«Милан» — «Брюгге»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Милан» — «Брюгге»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянский «Милан» и бельгийский «Брюгге». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух сыгранных туров «Милан» не сумел набрать ни одного очка и расположился на 32-м месте в турнирной таблице. «Брюгге» с тремя очками находится на 21-й строчке.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь ЛЧ
Турнирная таблица ЛЧ
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