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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Реал» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Реал» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух сыгранных туров «Реал» набрал три очка и расположился на 17-м месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе шесть очков и находится на первой строчке.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь ЛЧ
Турнирная таблица ЛЧ
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