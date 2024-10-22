«Факел» — «Зенит»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 октября, в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России воронежский «Факел» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абрасимовым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Факел» — «Зенит». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.