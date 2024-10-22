Зинченко: я приношу больше пользы в Англии, чем на Украине

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о ситуации на Украине. По словам защитника, чья семья проживает в Радомышле, он приносит больше пользы, находясь в Англии.

«Думаю, что здесь я приношу больше пользы, чем если буду находиться там, на Украине», — приводит слова Зинченко британское онлайн-издание The Guardian.

Александр Зинченко — воспитанник «Шахтёра». Профессиональную карьеру украинский футболист начал в башкирской «Уфе». В 2016 году Александр перебрался в «Манчестер Сити», в составе которого четыре раза становился чемпионом Англии. С 2022-го 26-летний футболист выступает за «Арсенал».