«Динамо» Мх — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Команды из группы А будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты махачкалинского «Динамо» (0:1).

После пяти сыгранных туров «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» Махачкала с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).