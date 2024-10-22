Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В отеле в Швеции, где отдыхал Мбаппе, прошли обыски — RMC Sport

В отеле в Швеции, где отдыхал Мбаппе, прошли обыски — RMC Sport
Комментарии

В отеле в Стокгольме, столице Швеции, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sport со ссылкой на шведскую прессу.

Отмечается, что, помимо обыска, был допрошен персонал заведения. Напомним, ранее появилась информация, что у Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Стокгольм. Также сообщалось, что Килиан обвиняется в изнасиловании.

К мадридскому «Реалу» Мбаппе присоединился минувшим летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Мбаппе впервые показал, зачем его взяли в «Реал». Килиан украсил исторический матч Модрича
Мбаппе впервые показал, зачем его взяли в «Реал». Килиан украсил исторический матч Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android