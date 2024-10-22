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«Арсенал» нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ

«Арсенал» нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ
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Вингер «Брентфорда» Брайан Мбемо попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» планируют усилить свою линию нападения в зимнее трансферное окно, а Мбемо — один из первых приоритетов в шорт-листе клуба, информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, «Арсенал» ищет нового вингера. Но в Мбемо тренерскому штабу «канониров» нравится универсализм — игрок может сыграть и в центре атаки.

Ранее кандидатурой Брайана также интересовались «Ливерпуль» и ряд других клубов. Мбемо провёл в нынешнем розыгрыше АПЛ восемь матчей, в которых забил шесть голов. Он занимает второе место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Англии сезона-2024/2025, уступая по числу мячей лишь Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити».

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