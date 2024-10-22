Тео Уолкотт: «Челси» похож на команду индивидуалистов, играющих в меру своих сил

Бывший футболист лондонского «Арсенала», «Эвертона», «Саутгемптона» и сборной Англии Тео Уолкотт поделился мнением об игре «Челси» в нынешнем сезоне.

«Челси» похож на команду индивидуалистов, играющих в меру своих сил. Это командная среда, и я чувствую, что они ещё не до конца поняли это. Временами они просто выполняют свою работу, но делают ли они работу вместе как команда?» — приводит слова Уолкотта Chelsea News.

После восьми сыгранных туров лондонский «Челси» набрал 14 очков. Подопечные Энцо Марески располагаются на шестом месте чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 21 очко.