Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тео Уолкотт: «Челси» похож на команду индивидуалистов, играющих в меру своих сил

Тео Уолкотт: «Челси» похож на команду индивидуалистов, играющих в меру своих сил
Комментарии

Бывший футболист лондонского «Арсенала», «Эвертона», «Саутгемптона» и сборной Англии Тео Уолкотт поделился мнением об игре «Челси» в нынешнем сезоне.

«Челси» похож на команду индивидуалистов, играющих в меру своих сил. Это командная среда, и я чувствую, что они ещё не до конца поняли это. Временами они просто выполняют свою работу, но делают ли они работу вместе как команда?» — приводит слова Уолкотта Chelsea News.

После восьми сыгранных туров лондонский «Челси» набрал 14 очков. Подопечные Энцо Марески располагаются на шестом месте чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 21 очко.

Материалы по теме
Каррагер: «Челси» нужен новый вратарь, если они желают вернуться туда, где хотят быть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android