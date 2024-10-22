Олег Кононов прокомментировал разгромную победу «Торпедо» в матче с «Тюменью»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 15-го тура Мелбет Первой лиги с «Тюменью» (3:0).

«Хороший настрой на эту игру был у наших футболистов. В первую очередь, хочу поблагодарить ребят за такую самоотдачу и понимание важности каждой игры в чемпионате. По первому тайму: забили два мяча, которые были «по делу». Играли достаточно хорошо: и в обороне, и в атаке у нас был определённый баланс. Может быть, не хватало моментов, но тем не менее 2:0 — это был хороший результат. Во втором тайме забили третий гол. Вышли футболисты, которые усилили игру. Хочу отметить «Тюмень»: ребята не сдавались и действовали агрессивно, нам было очень непросто в обороне. При счёте 2:0 был эпизод, когда мяч попал в перекладину наших ворот. Были наши атаки, к сожалению, не удалось забить четвёртый, хотя моменты для этого были неплохие.

«Тюмень» находится внизу турнирной таблицы, но это не говорит о том, что команда плохо играет: где-то не везёт, где-то, возможно, что-то не получается… тренеры сами разберутся. Но очень трудно состязаться с этой командой, я рад, что ребята выиграли этот матч у хорошего, сильного соперника», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.