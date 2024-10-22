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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Рюдигер определился, где продолжит карьеру после «Реала» — Relevo

Рюдигер определился, где продолжит карьеру после «Реала» — Relevo
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер определился со своим будущим. После ухода из мадридского клуба немец намерен перебраться в Саудовскую Аравию, информирует Relevo.

Согласно сведениям источника, Рюдигер не видит ничего зазорного в переезде на крупный контракт в экзотический чемпионат.

Отмечается, что Антонио не намерен покидать «Реал» следующим летом. Он хочет переехать в Саудовскую Аравию, отработав свой контракт с мадридцами до конца. Действующее соглашение сторон рассчитано до 2026 года.

В «Реале» не беспокоятся по поводу Рюдигера — футболист дал понять, что не бросит клуб во время кадровых проблем с защитниками.

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