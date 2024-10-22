Ребко: Тихонов в «Спартаке»? Станкович же там работает

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне футбольный тренер Алексей Ребко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Болельщики «Спартака» уже начали обсуждать возможную кандидатуру Андрея Тихонова. Как думаете, он готов?

— Тихонов — уже опытный тренер. Знает традиции. Думаю, что он сможет. Станкович же работает. Почему Тихонов не сможет? — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Напомним, 19 октября «Спартак» встречался с «Краснодаром» в матче 12-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.