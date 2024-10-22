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Министр спорта Беларуси высказался об идее создания совместной футбольной лиги с Россией

Министр спорта Беларуси высказался об идее создания совместной футбольной лиги с Россией
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Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу. Ковальчук допустил, что возможен вариант, который используется в хоккее, — один или несколько белорусских клубов участвуют в Континентальной хоккейной лиге.

«Эта тема прорабатывалась. Думаю, она ещё не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна её перспектива.

На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет?» — приводит слова Ковальчука «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.

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